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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:56 Понедельник, 17 декабря



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -12..-13 градусов, Северном -11..-13 градусов, Северо-восточном -12..-14 градусов, Восточном -13..-15 градусов, Юго-восточном -14..-16 градусов, Южном -13..-15 градусов, Юго-западном -14..-15 градусов, Западном -12..-15 градусов, Северо-западном -11..-13 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -13..-14 градусов, на территории Новой Москвы метами слабы снег, температура воздуха -15..-17 градуса. / meteonovosti.ru /



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