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Рекордное тепло на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:41 Понедельник, 17 декабря



Обширный антициклон усиливается в средней полосе ЕТР, морозы здесь усиливаются, а на севере, в теплом секторе циклона с Северной Атлантики, температура воздуха превышает норму на 12-14 градусов. 16 декабря не обошлось без температурных рекордов. Днем в Усть-Цильме воздух прогрелся до +0,9 градуса (ранее, в 1936 году, термометры показали +0,7 градуса), в Нарьян-Маре +2,2 градуса (предыдущий рекорд, +1,3 градуса, остался в 1990 году), в Салехарде +2,9, и так тепло здесь не было очень давно, даже в далеком 1944 году максимальное значение температуры составило +1 градус.



18 декабря атмосферное давление на севере ЕТР начнет расти, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха понизится. В Архангельской области днем -6..-11, местами до -16 градусов, в Ненецком округе пройдет снег различной интенсивности, термометры покажут -1..-6 градусов. В Коми при порывистом ветре разыграется метель, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, температура воздуха в дневные часы -3..-8 градусов, местами до -10..-15. / meteonovosti.ru /



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