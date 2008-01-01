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Морозная погода продержится в Москве до конца недели



ИА "Метеоновости" / 12:21 Понедельник, 17 декабря



Зима заявила о себе всерьез. Сначала снегопадами, теперь морозами. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 5-6 градусов, что в середине декабря бывает раз в 6-7 лет.



Морозной погодой столичный регион обязан антициклону. При ясной и тихой погоде воздух в ночные часы быстро остывает, и минимальная температура воздуха достигает -15..-20 градусов. Хотя центр антициклона покидает центр России и смещается на Средний Урал, атмосферное давление в столичной области продолжит расти за счет усиления этого вихря. Поэтому в ближайшие дни существенных изменений в погоде не произойдет.



18 и 19 декабря при переменной облачности местами может приниматься слабый снег. Ночью минимальная температура в столице -13..-15 градусов по области до -17, днем в Москве -8..-10, по области мороз до -13.



20 декабря ожидается увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью минимальная температура в городе -11..-13, на востоке Подмосковья до -20. Днем температура повысится до -8..-10 градусов.



В пятницу морозы вновь окрепнут, ночью -14..-19 градусов, днем -9..-14, местами слабый снег за счет вымораживания.



Текущая погода в центре России станет примером классических Никольских морозов, которые по народному календарю привязаны к 19 декабря - Николе зимнему.



За последние 70 лет самые "крутые" Никольские морозы наблюдались в 1994 году, которые начались 15 декабря и завершились 23 декабря. И пик морозов пришелся именно на 19 декабря, когда на ВДНХ температура понижалась до -26,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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