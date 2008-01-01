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Новости погоды

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На Таймыре метут метели

ИА "Метеоновости" / 11:12 Понедельник, 17 декабря

  Циклонический вихрь, центр которого расположился над Карским морем, продолжает диктовать погодные условия на Таймыре. В тыловой части этого вихря оказались западные районы, где температура воздуха в ночные часы понижается до -33 градусов и ниже. В восточной половине полуострова пока не так морозно. В зоне действия атмосферных фронтов не обходится без снегопадов и метелей. Ветер в порывах достигает 17-22 м/с, а в островной части 24 м/с. Сохранится ветреная погода до конца дня 17 декабря.

18 декабря циклонический вихрь начнет движение на юго-восток, центр его доберется до Норильска. На Таймыре вновь ожидается снег, метель, резкий порывистый ветер до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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