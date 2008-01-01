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Самая холодная ночь с начала зимы



ИА "Метеоновости" / 10:15 Понедельник, 17 декабря



Декабрь в средней полосе ЕТР очень капризен. Именно в этом месяце чаще всего бывают оттепели. Но зима всё же берет свое. Начинался месяц с крепких морозов, утром 1 декабря воздух в Москве остыл до -15,1 градуса (по данным станции ВДНХ). Потом на некоторое время морозы отступили, воздух прогревался до положительных значений. Но в выходные зима вновь серьезно заявила о себе. Утром 17 декабря термометры в столице (станция ВДНХ) показали -15,9 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы. В Московской области морозы были еще сильнее, до -22,5 градуса в Черустях и до -22,9 градуса в Талдоме. На большей части территории столичного региона морозы стали самыми сильными в нынешнем декабре. Лишь Павловском Посаде, Черустях и в Домодедово ранее было еще холоднее. Так, в Черустях воздух выхолаживался до -23,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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