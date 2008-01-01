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Новости погоды

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-50 градусов и ниже на востоке России

ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 17 декабря

  Самые сильные морозы сейчас у нас в стране на Дальнем Востоке. В лидерах по-прежнему Якутия. Накануне ночью в Делянкире было -51,8 градуса и почти -50 (-49,4 градуса) в Агаякане. Это холоднее декабрьской нормы примерно на 5 градусов. При этом на запад и в центральные районы Якутии пробилось в циклоне аномальное тепло. Там температура превышает норму на 10-12 градусов. А ночные морозы не сильнее -30 градусов. На большей части Республики Саха идет небольшой снег. Днем температура на западе не ниже -21..-26 градусов, на юго-западе еще выше, -12..-17 градусов. В начале рабочей недели такая контрастная погода в Якутии сохранится. Днем на северо-востоке по-прежнему очень холодно, до -44 градусов, в Оймяконье -44..-49 градусов. Антициклон с юга на время преградит дорогу западному циклону. Станет холоднее и на юге, температура днем будет -19..-24 градуса. / meteonovosti.ru /
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