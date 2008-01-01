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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:41 Понедельник, 17 декабря



Предстоящим днем столичный регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -12..-10, по области -15..-10 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 765 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха высокая около 80%.



Атмосферное давление по-прежнему высокое, оно превысит норму более чем на 15 единиц! Понизится и температура воздуха. Температурный фон будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Такой тип погоды называется спастическим. И неблагоприятен он для людей с заболеваниями сердца и сосудов, для тех, кто перенес сосудистые катастрофы. У людей, входящих в группу риска, может появиться слабость, возникнуть головные боли и боли в области сердца. Чтобы не допустить ухудшения самочувствия, специалисты рекомендуют внимательнее следить за здоровьем, всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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