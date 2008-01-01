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На юге России будет ветрено



ИА "Метеоновости" / 14:42 Воскресенье, 16 декабря



Осадков на юге России поубавилось, но ветреная погода сохранялась. В районе Новороссийска снова стал усиливаться ветер, утром 16 декабря зафиксированы порывы до 20 м/с. в ближайшие сутки, 17 декабря и в течение последующих нескольких дней сохранится ветер в районе Новороссийска до 20-25 м/с. В остальных районах Краснодарского края ожидается ветер до 20 м/с. Усиление ветра в южных регионах России будет связано с перепадами атмосферного давления с приближением южного циклона из Турции. С этим же циклоном будет связано и потепление, 18 и 19 декабря в Краснодарском крае днем температура повысится до +8 градусов, на черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи ожидается 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /



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