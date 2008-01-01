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О геомагнитной обстановке



ИА "Метеоновости" / 14:34 Воскресенье, 16 декабря



По информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), с 5 по 14 декабря Солнечная активность была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. Ожидается, что 16-24 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Погода, тем не менее, в Средней полосе России настроена на мороз и солнце. Высокий фон атмосферного давления в сочетании с низкой температурой воздуха не совсем благоприятен для людей с нарушениями работы сердца и сосудов, а также с бронхо-легочными недугами. Велика вероятность сосудистых спазмов и бронхо-спазма. Будьте осторожны, выходя из теплого помещения на мороз! / meteonovosti.ru /



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