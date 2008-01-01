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На севере Пермского края сильные отложения гололеда



ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 16 декабря



На севере Пермского края вот уже примерно неделю держатся гололедно-изморозевые отложения. 15-16 декабря на станции Чердынь их толщина достигла в диаметре 50 мм. На станции Ныроб гораздо меньше, 14-17 мм. Колебания температуры, то мороз, то оттепель и влажные воздушные массы, периодически заходящие на Урал в циклонах, и привели к образованию опасного гололеда на проводах. И в ближайшие сутки погода будет морозная. Поэтому сильные гололедно-изморозевые отложения на поводах на севере Пермского края сохранятся. Способствовать этому будут и морозные туманы, которые будут образовываться ночью и утром. / meteonovosti.ru /



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