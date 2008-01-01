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В Москве морозы усиливаются



ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 16 декабря



Прошедшая ночь, на 16 декабря была одной из самых холодных за нынешнюю зиму. Температура на опорной метеостанции столицы, ВДНХ понизилась до -13,7 градуса. Холоднее была только первая декабрьская ночь, термометр показал -15,1 градуса. В начале рабочей недели в Москве будет еще немного холоднее, чем в воскресенье. В ночь на 17 декабря температура в городе понизится до -15..-17 градусов, в центре города, как обычно, теплее, -10..-12 градусов, по области ожидается температура -14..-19 градусов, местами до -22 градусов. Днем мороз ослабеет, в Москве будет -10..-12 градусов, по области -10..-15 градусов. Ожидается сухая и солнечная погода, ветер слабый. Ожидаемые в понедельник морозы будут сильнее нормальных для этих дней декабря примерно на 7 градусов, и соответствовать разгару зимы. А самая холодная погода в столичном регионе наблюдается в конце января. / meteonovosti.ru /



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