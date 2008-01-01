Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
16 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве морозы усиливаются

ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 16 декабря

  Прошедшая ночь, на 16 декабря была одной из самых холодных за нынешнюю зиму. Температура на опорной метеостанции столицы, ВДНХ понизилась до -13,7 градуса. Холоднее была только первая декабрьская ночь, термометр показал -15,1 градуса. В начале рабочей недели в Москве будет еще немного холоднее, чем в воскресенье. В ночь на 17 декабря температура в городе понизится до -15..-17 градусов, в центре города, как обычно, теплее, -10..-12 градусов, по области ожидается температура -14..-19 градусов, местами до -22 градусов. Днем мороз ослабеет, в Москве будет -10..-12 градусов, по области -10..-15 градусов. Ожидается сухая и солнечная погода, ветер слабый. Ожидаемые в понедельник морозы будут сильнее нормальных для этих дней декабря примерно на 7 градусов, и соответствовать разгару зимы. А самая холодная погода в столичном регионе наблюдается в конце января. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-11
Вс.
16 дек.
-11
Пн.
17 дек.
-13
Вт.
18 дек.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Кимберли		 -49
Делянкир

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100