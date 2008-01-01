Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 16 декабря
В полдень мороз в столице ослабел. Температура воздуха в 12 часов дня составила от -9 до -11 градусов, на опорной метеостанции города, ВДНХ, было -10.9 градусов. В районе московских аэропортов отмечался слабый снег, в других районах города, по данным метеонаблюдений, осадков не отмечалось. Сохранялось затишье, лишь в отдельных районах отмечен слабый ветер, не более 1-2 м/с. Атмосферное давление 765 мм рт. ст., что значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!