

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 16 декабря



В полдень мороз в столице ослабел. Температура воздуха в 12 часов дня составила от -9 до -11 градусов, на опорной метеостанции города, ВДНХ, было -10.9 градусов. В районе московских аэропортов отмечался слабый снег, в других районах города, по данным метеонаблюдений, осадков не отмечалось. Сохранялось затишье, лишь в отдельных районах отмечен слабый ветер, не более 1-2 м/с. Атмосферное давление 765 мм рт. ст., что значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



