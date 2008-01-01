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Новости погоды

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Мощный циклон продвигается с метелью по Сибирскому Северу

ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 16 декабря

  Циклон со Шпицбергена будет пробиваться на восток со снегом и метелями. На Ямале ожидается усиление ветра в ближайшие дни до 16-21 м/с. А морозы совсем слабые, в течение суток 17 декабря при облачной погоде от -1 до -6 градусов и только при прояснении ночью до -15 градусов, днем там мороз будет слабеть лишь на несколько градусов. 18 декабря похолодает, в течение суток температура будет составлять -7..-14 градусов. Но уже 19 декабря мороз будет сильным, ночью -25..-30, днем -15..-20 градусов. Погода будет суровой, сохранится сильный ветер 15-20 м/с, в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. / meteonovosti.ru /
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