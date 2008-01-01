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Новости погоды

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На Камчатку снова обрушатся снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 16 декабря

  На юге Камчатки в декабре циклоны являются частыми гостями. В Петропавловске-Камчатском за месяц норма осадков составляет около 100 мм. Пока количество выпавших осадков составляет норму, за прошедшие дни их сумма составила 52 мм. Но примечательно то, что все они выпали практически за два дня. 5 декабря на город пришлось 41 мм небесной влаги и 6 декабря добавилось еще 11 мм. Затем осадков вплоть до сегодняшнего дня не было, и установилась морозная погода. И вот очередной циклон с юга направляется к берегам Камчатки. 18 декабря там ожидается сильный снег и штормовой ветер с метелью. / meteonovosti.ru /
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