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Новости погоды

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В Центре России стало морозно

ИА "Метеоновости" / 11:31 Воскресенье, 16 декабря

  С приходом антициклона и с прояснениями в центральных областях России похолодало. Температура в ночь на 16 декабря понизилась до -10..-15 градусов. В Ярославской области на севере температура понизилась до -23 градусов, да и в Костромской области мороз усиливался до -20..-22 градусов. До -19 градусов было на востоке Тверской области и в Ивановской области, до -18 градусов на востоке Владимирской области. Морозы в духе январских задержатся в Центре Европейской территории на несколько дней. / meteonovosti.ru /
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