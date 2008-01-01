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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:48 Воскресенье, 16 декабря

  Воскресное утро встретило москвичей солнечной и морозной погодой. Температура воздуха в 9 часов утра колебалась от -11 до -14 градусов, на опорной метеостанции города, ВДНХ, было -13.5 градусов. В районе московских аэропортов шли небольшие осадки в виде снега, в других районах города, по данным метеонаблюдений, осадков не отмечалось. Ветер с востока и северо-востока дул со средней скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление 765 мм рт. ст., что значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха около 90%.

В 10 часов утра мороз немного ослабел. На метеостанции ВДНХ термометр показал -12,2 градуса, на юго-западе Новой Москвы, во Внуково, -11,6 градуса. По-прежнему наблюдается тихая и солнечная погода, Атмосферное давление высокое, относительная влажность немного уменьшилась до 85%. / meteonovosti.ru /
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