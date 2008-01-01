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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:40 Воскресенье, 16 декабря



Несмотря на присутствие антициклона, а его центр располагается, как раз, над столицей и ее окрестностями, существенному выхолаживанию воздуха препятствует облачность. И пока температура воздуха остается выше средних многолетних значений. Но минувшая ночь оказалась холоднее предыдущих, ведь мороз усилился.



Хотя до рекордных значений декабрьской температуре далеко. Самая холодная ночь на 16 декабря за весь ряд многолетних инструментальных наблюдений отмечалась в 1997 году, когда морозы усилились до -28.8 градусов.



Не по зимнему теплым текущий день был в 2006 году. 16 декабря температура повысилась до +6.3, что стало суточным рекордом, но уже максимальной температуры.



В прошлом году этот день также был теплым, минимальная температура составила +1.6, а максимальная +4.8 градусов. Шли осадки, за сутки их выпало около 2 мм. / meteonovosti.ru /



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