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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:36 Воскресенье, 16 декабря



Столичный регион сегодня окажется в самом центре антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и превысит привычные значения на 20 единиц! При переменной облачности и слабом ветре осадков не ожидается. Морозы продолжат усиливаться. Температурный фон будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Максимальная температура воздуха в столице составит -12..-10, по области -15..-10 градусов. Относительная влажность воздуха высокая около 80%.



Такой тип погоды называется спастическим. И неблагоприятен он для людей с заболеваниями сердца и сосудов, тех, кто перенес сосудистые катастрофы. У людей, входящих в группу риска, может появиться слабость, возникнуть головные боли и боли в области сердца. Чтобы не допустить ухудшения самочувствия, специалисты рекомендуют внимательнее следить за здоровьем, всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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