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Чукотка отличилась суровыми морозами



ИА "Метеоновости" / 14:02 Суббота, 15 декабря



В то время, как в большинстве районов России прошедший день был теплым, а на севере европейской территории и в большинстве сибирских районов - аномально теплым, на крайнем северо-востоке России трещали нешуточные морозы. В Чукотском а.о., на востоке Магаданской области и в Камчатском крае среднесуточная температура 14 декабря отстала от нормы на 8 градусов.



В ночные часы в континентальных районах Магаданской области морозы усилились до -42,-46 градусов, Чукотского а.о. и Камчатского края до -36,-42 градусов.



В Певеке, расположенном на арктическом побережье Чукотки, морозы усилились до -36.6 градусов, что стало суточным рекордом для 14 декабря. Предыдущий рекорд со значением -36.4 градуса отмечался в 1990 году.



Абсолютный минимум декабря в Певеке равен -41.1 градуса.



Холодный воздух в эти края поступает в системе полярного антициклона. / meteonovosti.ru /



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