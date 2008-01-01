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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 15 декабря

  В полдень погода в столичном регионе сохраняется пасмурная погода. Небольшой снег отмечался лишь в районе московских аэропортов. Температура воздуха в 12 часов мало изменилась по сравнению с утренней, и составила от -3 до -4 градусов. Ветер с северо-востока дул со средней скоростью 2-5 м/с, в районе Шереметьево порывы до 11 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт ст, что значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха понизилась до 85%. / meteonovosti.ru /
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