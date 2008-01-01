Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
15 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорд в самом восточном городе Европы

ИА "Метеоновости" / 12:20 Суббота, 15 декабря

  Первыми на пути атлантических циклонов, поставляющих теплый океанический воздух, стали крайние северные районы европейской территории. За прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха в этих местах превысила норму на 8-12 градусов. Очаг аномального тепла сформировался над северо-востоком Республики Коми, откуда, как правило, в среднюю полосу приходят морозы. Но в текущем декабре погода развивается по другому сценарию.

В ночные часы за полярным кругом температура удерживалась в интервале от 0 до -4 градусов, а днем и вовсе повышалась до положительных отметок, то есть было теплее, чем в Москве.

В Воркуте, четвертом по величине городе за северным полярным кругом и в самом восточном городе Европы, максимальная температура 14 декабря составила +1.2 градусов, установив тем самым новый суточный рекорд (предыдущий рекорд со значением +0.3 градуса остался в 2006 году). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Вс.
16 дек.
-11
Пн.
17 дек.
-13
Вт.
18 дек.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сарх		 -51
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Олбери

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100