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Рекорд в самом восточном городе Европы



ИА "Метеоновости" / 12:20 Суббота, 15 декабря



Первыми на пути атлантических циклонов, поставляющих теплый океанический воздух, стали крайние северные районы европейской территории. За прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха в этих местах превысила норму на 8-12 градусов. Очаг аномального тепла сформировался над северо-востоком Республики Коми, откуда, как правило, в среднюю полосу приходят морозы. Но в текущем декабре погода развивается по другому сценарию.



В ночные часы за полярным кругом температура удерживалась в интервале от 0 до -4 градусов, а днем и вовсе повышалась до положительных отметок, то есть было теплее, чем в Москве.



В Воркуте, четвертом по величине городе за северным полярным кругом и в самом восточном городе Европы, максимальная температура 14 декабря составила +1.2 градусов, установив тем самым новый суточный рекорд (предыдущий рекорд со значением +0.3 градуса остался в 2006 году). / meteonovosti.ru /



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