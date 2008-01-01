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В Поволжье пожаловал южный циклон



ИА "Метеоновости" / 12:09 Суббота, 15 декабря



Жители южных районов европейской территории во второй половине текущей недели оказались на пути южных циклонов. Очередной посланник Средиземноморья уже в четверг стал виновником сильных осадков в низовье Волги и в Калмыкии. А в пятницу ему на смену подоспел очередной циклон. Весь день и ночь на пятницу в Приволжском федеральном округе шел сильный снег. В Самарской области выпало до 7 мм осадков, в Оренбургской - до 9 мм. В Саратовской области выпало до 22 мм осадков, то есть почти месячная норма, которая составляет 27 мм.



Циклон охватил ненастной зоной и Южный федеральный округ. Волгоградской области снег уже чередовался с мокрым снегом, пополнив декабрьскую копилку осадков на 16 мм. А в Краснодарском крае лил дождь, сильным он был в районе Сочи, местами выпало до 44 мм.



В воскресенье Поволжье освободит от ненастной зоны антициклон, который расширяет свои владения на европейской территории. / meteonovosti.ru /



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