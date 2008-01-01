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Новости погоды

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Юг Сибири заметают снега

ИА "Метеоновости" / 10:45 Суббота, 15 декабря

  Азиатский антициклон на время покинул сибирские просторы. Он сместился на юг, в Монголию и Китай, уступив место ненастным циклонам. Они перемещаются с Атлантики по арктическим морям, увлекая за собой относительно теплый океанический воздух, которым щедро делятся с сибиряками.

В пятницу центр очередного атлантического вихря расположился над севером Таймыра. Циклон раскрутился до больших высот и стал малоподвижным. Он надежно прикрыл сибирские территории от вторжения холодных северных ветров, и температура воздуха превысила норму на 8-12, а на востоке Эвенкии и на 16 градусов.

В южных районах Сибири обострились атмосферные фронты, что стало причиной снегопадов. Сильный снег отмечался в Томской и Новосибирской областях, где выпало до 6 мм осадков. В центральных районах Красноярского края нападало до 7 мм, а в южных до 14 мм осадков. В Хакасии копилка осадков пополнилась на 11 мм, а в Кемеровской области на 12 мм.

Сегодня на юге Сибири сохранится неблагоприятная погода: снег, местами сильный, метель, гололедные явления, снежные заносы, порывы ветра 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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