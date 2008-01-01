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Новости погоды

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Непогода на востоке страны

ИА "Метеоновости" / 10:32 Суббота, 15 декабря

  Почти всю территорию Дальневосточного округа страны занимает обширный антициклон. В меридиональном направлении он протянулся от арктического побережья Якутии до южных провинций Китая, а в широтном направлении от западных рубежей Якутии до Охотского моря. Под его влиянием ни штормовых ветров, ни сильных снегопадов не отмечается. Да и температурный фон в континентальных районах округа остается значительно выше нормы.

Восточные районы России остаются под неусыпным влиянием циклонов. Очередной из них, раскрутившийся до больших высот, находился вблизи Камчатского края. На севере края шел сильный снег, выпало до 10 мм осадков, на юге сильных осадков не отмечалось, но было ветрено, порывы достигали 23 м/с. Ненастная зона охватила Курильские острова и Хабаровский край. На Курилах сильный снег добавил в копилку осадков еще 6 мм, а на севере Хабаровского края ветер усиливался до 24 м/с.

В воскресенье погода сжалится над жителями восточных районов страны и неблагоприятных явлений погоды не ожидается. / meteonovosti.ru /
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