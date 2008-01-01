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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:44 Суббота, 15 декабря

  Субботнее утро встретило москвичей пасмурной, но теплой погодой. Температура воздуха в 9 часов утра колебалась от -3 до -4 градусов, на опорной метеостанции города, ВДНХ, было -3.5 градусов. В районе московских аэропортов шли небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в других районах города, по данным метеонаблюдений, осадков не отмечалось. Ветер с северо-востока дул со средней скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт ст, что значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха 91%. / meteonovosti.ru /
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