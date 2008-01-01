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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:37 Суббота, 15 декабря
К середине месяца зимняя погода в столичном регионе попытается напомнить о себе морозами, и средняя температура приблизится к климатической норме. В течение суток она ожидается от 5 до 10 мороза. Но погода средней полосы славится своими капризами и может колебаться от сильных морозов до оттепелей.
Самым холодным это день отмечался в 1997 году. Под утро воздух остыл до температуры -27.3, что стало суточным рекордом, сохраняемым по сей день. А самым теплым этот день случился в 2006 году, максимальная температура составила +9.2 градусов, что больше соответствует марту, а не декабрю. Еще этот день отличился в 1981 году. Атмосферное давление 15 числа понизилось до 948.5 мм, что стало не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом месяца. / meteonovosti.ru /
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