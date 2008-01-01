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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Суббота, 15 декабря



Антициклон с севера Европейской России окажет влияние на погоду Москвы и Московской области. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 763 мм рт ст. При облачной погоде слабый снег пройдет лишь местами. Температура днем в столице -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха высокая около 80-85%.



Основным негативным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей, станет повышенный фон атмосферного давления. Те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, могут почувствовать ухудшение самочувствия. Возможно появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей. Температурный фон приблизится к норме. Погода облачная и сырая с небольшим снегом, что и обусловит повышенную влажность воздуха. Поэтому возможно обострение различных хронических бронхо-легочных недугов. Специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы не допустить острых симптомов проявления хронических заболеваний. / meteonovosti.ru /



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