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Рекордные осадки у наших западных соседей



ИА "Метеоновости" / 13:33 Пятница, 14 декабря



Скандинавский антициклон блокирует проникновение южных циклонов вглубь европейской территории России. Последним ничего не остается другого, как перемещаться по южным территориям. Очередной циклонический вихрь, перебравшись с Балкан в Приднестровье, стал виновником сильных осадков у наших западных соседей.



На Украине осадки в четверг шли почти во всех областях, но самыми интенсивными они были в восточной половине страны. Наибольшее количество осадков пришлось на Винницкую область. За сутки 13 декабря здесь выпало 15 мм, что составляет половину месячной нормы. Такое количество осадков стало рекордом. До этого наибольшее количество осадков 13 декабря отмечалось в 1949 году и составило 7.5 мм.



Не осталась без рекорда и Беларусь. В Гомеле суточное количество небесной влаги составило 9 мм, оставив позади рекорд 1965 года с количеством 7.2 мм. Месячной количество осадков в областном центре Беларуси составляет 41 мм. / meteonovosti.ru /



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