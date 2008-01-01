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Новости погоды

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Сильное похолодание в верховье Волги

ИА "Метеоновости" / 12:56 Пятница, 14 декабря

  Антициклон, спустившийся со Скандинавии на европейскую территорию России, пока перемещается по ее северным районам. Сегодня его центр остановился вблизи Санкт-Петербурга. Мало изменит он свое положение и в субботу. Таким образом, верховье Волги оказывается в самой холодной, восточной части антициклона, во власти северных воздушных потоков.

Минувшей ночью морозы были здесь совсем небольшими, около -5 градусов. А уже в субботу ожидается резкое понижение температуры. В ночные часы морозы усилятся до -8,-13 градусов, при прояснениях до -22, да и днем морозы до -10,-12 градусов. В воскресенье - дальнейшее усиление морозов, ночью до -20, а при прояснениях до -25, днем, как и в субботу -10,-12. И лишь в начале следующей недели морозы немного ослабеют. / meteonovosti.ru /
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