

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Поволжье в плену южного циклона



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 14 декабря



Южные районы России остаются в текущем декабре под неусыпным влиянием южных циклонов. Очередной из них щедро поделился небесной влагой с южной половиной Поволжья. В Саратовской области осадки шли весь минувший день и продолжились в ночь на пятницу, в итоге за сутки копилка осадков пополнилась на 15 мм. Еще сильнее были осадки в Волгоградской области, до 17 мм. А в Элисте, столице Калмыкии, количество осадков составило 13 мм, что стало рекордом для 13 декабря. До этого дня суточный рекорд осадков в Элисте принадлежал 2007 году и составил 8.8 мм.



Сегодня и в субботу циклон мало изменит свое местоположение и ненастная погода в Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии сохранится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



