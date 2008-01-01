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Новости погоды

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Поволжье в плену южного циклона

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 14 декабря

  Южные районы России остаются в текущем декабре под неусыпным влиянием южных циклонов. Очередной из них щедро поделился небесной влагой с южной половиной Поволжья. В Саратовской области осадки шли весь минувший день и продолжились в ночь на пятницу, в итоге за сутки копилка осадков пополнилась на 15 мм. Еще сильнее были осадки в Волгоградской области, до 17 мм. А в Элисте, столице Калмыкии, количество осадков составило 13 мм, что стало рекордом для 13 декабря. До этого дня суточный рекорд осадков в Элисте принадлежал 2007 году и составил 8.8 мм.

Сегодня и в субботу циклон мало изменит свое местоположение и ненастная погода в Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии сохранится. / meteonovosti.ru /
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