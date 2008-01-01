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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 14 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,7..-0,7 градуса, Северном -2,1..-1,1 градуса, Северо-восточном -2,4..-1,3 градуса, Восточном -2,3..-1,3 градуса, Юго-восточном -2,2..-1,2 градуса, Южном -2,1..-1,1 градуса, Юго-западном -2,2..-1,6 градуса, Западном -2,6..-1,4 градуса, Северо-западном -2,0..-1,3 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -2,4..-1,9 градуса, на территории Новой Москвы метами слабы снег, температура воздуха -2,4..-2,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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