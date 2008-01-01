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Север Сибири в аномальном тепле



ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 14 декабря



Распределение температурных аномалий за минувшие сутки на территории России было нетрадиционным. И если на европейской территории повсеместно среднесуточная температура превысила норму, то за Уральским хребтом север пребывает в аномальном тепле, а в южных районах температура не дотягивает даже до нормы. Самые большие температурные аномалии сформировались за Полярным кругом, а также в северной половине Красноярского края. На полуостровах Ямал и Таймыр, а также в сибирском полюсе холода - Эвенкии - в четверг среднесуточная температура превысила норму на 12! градусов. Минувшим днем морозы в Эвенкии были совсем небольшими, от -11 до -14 градусов.



Настолько ослабели сибирские морозы лишь со второй декады декабря, а до этого сибиряков подмораживало знатно. В Туре, столице Эвенкии, в первой декаде месяца по ночам температура понижалась до -40 градусов, до и днем было от -27 до -32 градусов.



Аномально теплая погода в северной половине Сибири сохранится вплоть до середины предстоящей недели. И лишь к 20 декабря сюда начнет поступать холодный арктический воздух и резко похолодает. А очаг необычного тепла сместится в южные районы Сибири, где, по предварительным прогнозам, температура воздуха к середине будущей недели ожидается уже на 10-12 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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