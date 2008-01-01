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Средиземноморские циклоны портят погоду на юге Европы



ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 14 декабря



циклоны. Проникнуть вглубь континента им не дает обширный европейский антициклон. А потому весь запас влаги циклонические вихри оставляют в странах Средиземноморья.



В четверг очередной вихрь сформировался над западом Средиземного моря и стал виновником неблагоприятной погоды в Португалии, Испании и на юге Франции, где выпало наибольшее количество осадков по сравнению с другими европейскими государствами, местами до 45 мм. Дожди сопровождались усилением ветра, в отдельных районах порывы достигали 20 м/с. В передней части циклона оказалась Италия, в стране также отмечались ливни, до 29 мм, грозы и порывистый ветер. В горах осадки шли в виде снега.



В субботу этот циклон, продвигаясь на восток, окажется в центре Средиземного моря. В Сербии и Хорватии при температуре близкой к нулю пройдут сильные осадки. В Греции, где днем от 15 до 20 градусов, будут лить дожди разной интенсивности. В зоне осадков этого циклона в пятницу окажется север Туниса.



Жителям Испании и Италии успокаиваться рано. Прохождение холодного атмосферного фронта циклона будет сопровождаться дождями, местами сильными И лишь в середине следующей недели, когда выглянет южное солнце, температура днем повысится до 10.. 15 градусов. / meteonovosti.ru /



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