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На Дальнем Востоке разгулялись сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 11:16 Пятница, 14 декабря



Почти на всей территории Дальнего Востока погода остается во власти обширного антициклона. Небольшой снег кружил лишь над западными районами Якутии, да и то максимальное количество осадков не превысило 2 мм. В континентальных районах не докучали и ветра. И лишь на арктическом и тихоокеанском побережьях ветра разгулялись не на шутку.



На арктическом побережье Якутии при усилении ветра до 26 м/с заметала метель. В Камчатском крае на севере порывы ветра достигали 21 м/с, а на юге полуострова - до 23 м/с и -здесь отмечалась метель.



Сегодня ветреная погода наблюдается на восточном побережье Чукотского а.о. и на побережье Хабаровского края, порывы достигают 15-20 м/с. Сильный ветер и метель сохранятся в Камчатском крае, в субботу порывы достигнут 22 м/с. Еще сильнее будут задувать ветра на арктическом побережье Якутии, где он прогнозируется до 27 м/с. / meteonovosti.ru /



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