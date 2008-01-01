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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:28 Пятница, 14 декабря



В столичный регион возвращается зима. Температура воздуха после недавней оттепели начала понижаться, атмосферное давление будет расти. Согласно климатической норме, среднесуточная температура воздуха в столице 14 декабря составляет -5,7 градуса. А поскольку погода очень непредсказуема, случалось разное. В 1999 году было очень тепло, +4,5 градуса, как в начале ноября, а в 1888 году под утро воздух остыл до -30,2 градуса. И с тех пор таких холодов в это время года в Москве не было. Рекорд месяца по атмосферному давлению был зафиксирован в 1944 году, когда над Москвой установился антициклон. Атмосферное давление составило 1042,3 гПа. А в 1981 году на столицу обрушилось рекордное количество осадков 23,2 мм в виде снега и мокрого снега. При месячной норме в 56 мм.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха в Москве была выше нормы на 6 градусов, прошли небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью термометры показали -0,2 градуса, днем было +1,2 градуса.



Сегодня днем при облачной погоде временами будет приниматься небольшой снег. На дорогах будет скользко. Термометры покажут -2..-4 градуса, по области -1..-6, скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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