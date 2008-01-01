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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Пятница, 14 декабря

  Предстоящим днём циклонический вихрь, центр которого расположился в районе Киева, начнёт постепенно заполняться, и как следствие - интенсивность осадков, связанных с ним атмосферных фронтов будет заметно ослабевать.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 14 декабря ожидается облачная погода. Небольшой снег пройдёт уже лишь местами. Максимальная температура воздуха в Москве составит -4..-2 градуса, по области -6..-1. Ветер северо-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и к середине дня достигнет 759 мм рт ст.

Повышенное атмосферное давление и станет негативным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей. Те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, могут почувствовать ухудшение самочувствия. Возможно появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, "скачки" артериального давления. Из-за повышенной влажности воздуха возможно обострение различных хронических бронхо-легочных недугов. Специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы не допустить острых симптомов проявления хронических заболеваний.

Геомагнитный фон 14 декабря прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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