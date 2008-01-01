|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 13 декабря
Столичная область окажется в зоне атмосферного фронта между антициклонами. При сплошной облачности сохранится небольшой снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.