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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 13 декабря



Столичная область окажется в зоне атмосферного фронта между антициклонами. При сплошной облачности сохранится небольшой снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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