Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
13 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 13 декабря

  Столичная область окажется в зоне атмосферного фронта между антициклонами. При сплошной облачности сохранится небольшой снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Пт.
14 дек.
-2
Сб.
15 дек.
-3
Вс.
16 дек.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Габороне		 -50
Делянкир

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Акола

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100