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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 13 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,4..+0,1 градуса, Северном -0,8..0 градусов, Северо-восточном -1,2..0 градусов, Восточном -0,9..-0,5 градуса, Юго-восточном -1,1..-0,3 градуса, Южном -1,1..0 градусов, Юго-западном -1,1..-0,7 градуса, Западном -1,1..0 градусов, Северо-западном -0,9..-0,2 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,8..-0,6 градуса, на территории Новой Москвы слабы снег, температура воздуха -1,4..-0,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Акола

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