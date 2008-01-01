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Новости погоды

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Контрасты температуры в Сибири и на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 13:38 Четверг, 13 декабря

  Аномально теплая погода сохраняется на севере Сибири. Виной тому - теплый сектор североатлантического циклона. Сейчас центр вихря кружит над Северной Землей, обеспечивая регион снегопадами и метелями. Температура воздуха превышает климатическую норму на 10-12 градусов. Но температурных рекордов пока не зафиксировано. Днем термометры 12 декабря термометры показывали -5..-10 градусов, ночью при прояснении до -25.

Иная ситуация на севере Камчатки и на юге Чукотки, где расположилось ядро холода - сюда распространяется барический гребень. Преобладающая температура воздуха днем -15..-20 градусов, в Пенжинском районе -30..-35, ночью -20..-25, в Пенжинском районе до -40 градусов. Такие значения температуры ниже привычных для этого сезона на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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