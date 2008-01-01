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Новости погоды

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Южный регион во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:22 Четверг, 13 декабря

  Балканский циклон продолжает шествие по южному региону. И вновь в его владениях осадки и порывистый ветер. 21 м/с достигали порывы ветра в минувший день, 12 декабря. Прошли осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах снег. Больше всего снега, до 24 мм, выпало в горах Карачаево-Черкесии. 14 декабря погодные условия начнут улучшаться, циклонический вихрь переместиться на восток. Пройдут осадки различной интенсивности, в Астраханской и Волгоградской областях местами сильные. Местами по округу туман, налипание мокрого снега. В Волгоградской и Астраханской областях местами метель. В отдельных районах ветер в порывах будет усиливаться до 15-17 м/с, днем термометры покажут -1..+4 градуса, в Краснодарском крае и в Адыгее до +7, на северо-востоке округа -2..-7.

В горах Кавказа лавиноопасно выше 1500 м. / meteonovosti.ru /
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