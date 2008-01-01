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На Ямале метут метели



ИА "Метеоновости" / 13:07 Четверг, 13 декабря



Циклонический вихрь с центром над Северной Землей поддерживает довольно теплую погоду на Ямале и на Таймыре. Атмосферные фронты этого циклон портят погоду на севере Сибири. Не обходится без снегопадов и метелей. На Ямале в минувший день, 12 декабря, при ветре до 25 м/с разыгрались метели. И на достигнутом циклонические вихри не успокоятся. Центр циклона переместится с Северной Земли в море Лаптевых. А на юге Ямало-Ненецкого округа на волне закрутится небольшой циклонический вихрь. 14 декабря на Ямале пройдет снег различной интенсивности, ветер в порывах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха в ночные часы -11..-16 градусов, при прояснении до -20..-25, днем термометры покажут -1..-6 градусов, местами до -11. / meteonovosti.ru /



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