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Киев засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 13 декабря



Южный циклон, посыпавший снегом Северо-Кавказский округ и Крым, добрался до Украины. Наибольшее количество осадков, 16 мм, досталось Киеву. Именно столько осадков в пересчете на воду выпало в городе 12 декабря, а ведь это - чуть более трети месячной нормы. В городе из-за обильного снегопада возникли проблемы с транспортом. В настоящее время ведутся работу по расчистке дорог. Ведь после столь обильного снегопада высота снега на дорогах увеличивается до 15-16 см.



По прогнозу синоптиков, снегопады прекратятся 15 декабря. Температура воздуха заметно понизится. А 14 декабря, в тыловой части циклона, уходящего на восток, пройдут дожди различной интенсивности, на дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью и днем -3..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



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