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Новости погоды
Непогода на Британских островах
ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 13 декабря
Британские острова оказались на пути следования очередного циклона с Северной Атлантики. С атмосферными фронтами циклонического вихря были связаны сильнее осадки в Ирландии, где 12 декабря выпало до 33 мм небесной влаги. В Соединенном Королевстве осадков было меньше, до 6 мм, зато ветер на побережье достигал ураганной силы, 36 м/с. Сильные порывы ветра были связаны с сильными перепадами давления на границе антициклона и циклона.
Ненастная и ветреная погода сохранится в Великобритании 14 декабря. Возможен кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы -1..+4 градуса, днем +2..+7. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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