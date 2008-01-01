

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на Британских островах



ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 13 декабря



Британские острова оказались на пути следования очередного циклона с Северной Атлантики. С атмосферными фронтами циклонического вихря были связаны сильнее осадки в Ирландии, где 12 декабря выпало до 33 мм небесной влаги. В Соединенном Королевстве осадков было меньше, до 6 мм, зато ветер на побережье достигал ураганной силы, 36 м/с. Сильные порывы ветра были связаны с сильными перепадами давления на границе антициклона и циклона.



Ненастная и ветреная погода сохранится в Великобритании 14 декабря. Возможен кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы -1..+4 градуса, днем +2..+7. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



