Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
13 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на Британских островах

ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 13 декабря

  Британские острова оказались на пути следования очередного циклона с Северной Атлантики. С атмосферными фронтами циклонического вихря были связаны сильнее осадки в Ирландии, где 12 декабря выпало до 33 мм небесной влаги. В Соединенном Королевстве осадков было меньше, до 6 мм, зато ветер на побережье достигал ураганной силы, 36 м/с. Сильные порывы ветра были связаны с сильными перепадами давления на границе антициклона и циклона.

Ненастная и ветреная погода сохранится в Великобритании 14 декабря. Возможен кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы -1..+4 градуса, днем +2..+7. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пт.
14 дек.
-2
Сб.
15 дек.
-3
Вс.
16 дек.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Габороне		 -49
Делянкир

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Эль-Хилла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100