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Новости погоды

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В выходные дни мороз в Москве усилится

ИА "Метеоновости" / 12:03 Четверг, 13 декабря

  С начала календарной зимы в Москве состоялось 4 оттепели, а в середине декабря пришла пора и настоящих морозов.

В четверг, 13 декабря, в центре Европейской России произойдет смена синоптических процессов: влияние южного циклона, засыпавшего снегом Русскую равнину, прекратится, а власть над погодой перейдет к Скандинавскому антициклону.

Атмосферное давление в столице растет, температура воздуха понижается, облаков и осадков станет меньше. И вернется настоящая зима.

В пятницу, 14 декабря, ожидается облачная погода, временами будет приниматься небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, днем термометры покажут -2..-4 градуса.

Дальнейшее похолодание произойдет в субботу: в течение суток в Москве -5..-7 градусов, по области до -10. Средняя суточная температура воздуха приблизится к норме. Местами еще возможет небольшой снег.

В воскресенье, 16 декабря, атмосферное давление подрастет до 767 мм рт. ст. Ветер ослабеет. При переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха понизится, в Москве в течение суток -10..-12, по области до -15 градусов. Это ниже нормы почти на 5 градусов! Такая температура в Москве соответствует по климату последней декаде января- самому холодному времени года!

В условиях антициклона, при морозной безветренной погоде происходит накопление вредных примесей в нижнем слое воздуха. / meteonovosti.ru /
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