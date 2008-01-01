Новости погоды
В Центральном районе снова снегопад
ИА "Метеоновости" / 10:52 Четверг, 13 декабря
Атмосферное давление в Центральном районе продолжает расти, но это не уберегает регион от снегопада. Ведь атмосферные фронты очень активны. В столицу, после недавней оттепели вновь возвращается зима. В минувший день, 12 декабря, в вечерние часы начались осадки, сначала это был мокрый снег, к ночи перешедший в снег. Количество выпавших осадков по данным опорной станции ВДНХ составило 3 мм. Высота снега здесь 15 см. В области снега больше, до 18 см в Черустях. Еще больше снега в Центральном округе. В Туле высота снежного покрова увеличилась до 20 см, а в Калуге до 23 см. В ближайшие дни ожидается понижение температуры, пройдет снег, высота снежного покрова увеличится еще на несколько сантиметров. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!