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В Центральном районе снова снегопад



ИА "Метеоновости" / 10:52 Четверг, 13 декабря



Атмосферное давление в Центральном районе продолжает расти, но это не уберегает регион от снегопада. Ведь атмосферные фронты очень активны. В столицу, после недавней оттепели вновь возвращается зима. В минувший день, 12 декабря, в вечерние часы начались осадки, сначала это был мокрый снег, к ночи перешедший в снег. Количество выпавших осадков по данным опорной станции ВДНХ составило 3 мм. Высота снега здесь 15 см. В области снега больше, до 18 см в Черустях. Еще больше снега в Центральном округе. В Туле высота снежного покрова увеличилась до 20 см, а в Калуге до 23 см. В ближайшие дни ожидается понижение температуры, пройдет снег, высота снежного покрова увеличится еще на несколько сантиметров. / meteonovosti.ru /



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