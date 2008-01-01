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На Таймыре не прекращается метель



ИА "Метеоновости" / 10:27 Четверг, 13 декабря



Циклоны друг за другом атакуют арктическое побережье России, добираясь до Таймыра и севера Якутии. Путь на юг им заказан. Здесь непреодолимой преградой для них встал сибирский антициклон. Поэтому деятельность циклонов ограничивается северными пределами России, и на Таймыре почти не прекращаются метели. 11-12 декабря ветер на юге Таймырского муниципального района усиливался до 21 м/с, наблюдалась метель. Кроме того, прошел сильный снег, выпало до 8 см снега. 13 декабря метель закружит на севере полуострова. Сюда выйдет циклон с севера Карского моря. На севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края прогнозируют также сильный снег и ветер 18-23 м/с. На юге Таймыра снег умеренный, ветер до 20 м/с. Затем циклон на время потеряет свою силу. Хотя 14 декабря на юге Таймыра еще ветрено, порывы 15-20 м/с, местами пройдет снег со слабой метелью. А вот 15 декабря приблизится очередной циклон с запада, на этот раз с Ямала. Снегопад на юге полуострова снова усилится, ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, закружит настоящая метель. / meteonovosti.ru /



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