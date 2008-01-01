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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:55 Четверг, 13 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном регионе атмосферное давление продолжает расти и превысит привычные значения на несколько единиц. Выше нормы и температура воздуха, на 3-4 градуса. Пройдет снег, на дорогах будет скользко. Высока и относительная влажность воздуха. У здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. А люди метеочувствительные, ослабленные болезнями чутко реагируют на малейшие колебания основных метеопараметров. У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, нейроциркуляторной астенией, мигренью может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, "скачки" артериального давления. Тем, кто реагирует на погоду, следует всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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