Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
13 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:55 Четверг, 13 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе атмосферное давление продолжает расти и превысит привычные значения на несколько единиц. Выше нормы и температура воздуха, на 3-4 градуса. Пройдет снег, на дорогах будет скользко. Высока и относительная влажность воздуха. У здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. А люди метеочувствительные, ослабленные болезнями чутко реагируют на малейшие колебания основных метеопараметров. У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, нейроциркуляторной астенией, мигренью может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, "скачки" артериального давления. Тем, кто реагирует на погоду, следует всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
0
Чт.
13 дек.
-1
Пт.
14 дек.
-2
Сб.
15 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -49
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Гадаг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100