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Новости погоды

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Сырая погода в центральной части Европы

ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 12 декабря

  Дожди в зоне атмосферного фронта прошли в странах Центральной Европы. В Вене вчера днем выпало 8 мм осадков и в прошедшую ночь еще 13 мм. Ветер вчера поздно вечером усилился до 20 м/с. Ветрено было и ночью, порывы до 16 м/с. Около 10 мм осадков выпало в отдельных землях Польши. Местами опускался туман. Прошли дожди с мокрым снегом и в Чехии, местами осадки тоже были сильными, до 16 мм. Тем не менее, погода держится нехолодная. Температура воздуха превышает нулевую от метку на 3-5 градусов, по ночам держится слабоположительной. Такая сырая погода с дождями и отсутствие морозов может сказаться на работе горнолыжных курортов. / meteonovosti.ru /
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