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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 12 декабря

  Столичная область окажется между антициклоном с центром над Балтикой и Сибирским антициклоном. При сплошной облачности местами возможен слабый снег. Температура воздуха в Москве и области -1..+1. Ветер северо-восточный 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+1
Чт.
13 дек.
-1
Пт.
14 дек.
-2
Сб.
15 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Кимберли		 -49
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Джейкобабад

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