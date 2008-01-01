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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 12 декабря
Столичная область окажется между антициклоном с центром над Балтикой и Сибирским антициклоном. При сплошной облачности местами возможен слабый снег. Температура воздуха в Москве и области -1..+1. Ветер северо-восточный 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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