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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 12 декабря



Столичная область окажется между антициклоном с центром над Балтикой и Сибирским антициклоном. При сплошной облачности местами возможен слабый снег. Температура воздуха в Москве и области -1..+1. Ветер северо-восточный 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



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