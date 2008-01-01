Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 12 декабря
В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,8..+2,3 градуса, Северном +0,8..+1,8 градуса, Северо-восточном +0,5..+1,9 градуса, Восточном +0,6..+1,6 градуса, Юго-восточном +0,3..+1,7 градуса, Южном +1,1..+2,2 градуса, Юго-западном +0,8..+1,6 градуса, Западном +0,8..+2,1 градуса, Северо-западном +1,0..+1,6 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +2,0..+2,7 градуса, на территории Новой Москвы местами слабы снег, температура воздуха +0,4..+0,7 градуса. / meteonovosti.ru /